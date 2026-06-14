Monos de la Amazonía contraen hepatitis B humana en zonas degradadas, revela estudio

Científicos hallaron hepatitis B humana en primates silvestres de la Amazonía y relacionan los casos con la degradación de sus hábitats.

Una investigación científica identificó por primera vez la presencia del virus de la hepatitis B humana (HBV) en primates neotropicales silvestres de la Amazonía brasileña. El hallazgo apunta a que la degradación ambiental y la creciente presencia humana en ecosistemas naturales favorecen el contagio de enfermedades entre especies.

El estudio se publicó el 3 de abril en la revista científica EcoHealth. La investigación estuvo a cargo de especialistas de la Universidad de Salford, en Inglaterra, y de la Universidad Federal de Amazonas, en Brasil.

Los científicos analizaron muestras de sangre y tejido hepático de 88 primates pertenecientes a 28 especies en dos regiones de la Amazonía brasileña. Una de las zonas se ubicó en áreas con fuerte influencia humana en los estados de Rondônia y Mato Grosso. La otra se localizó en el alto río Japurá, en Amazonas, una región considerada poco afectada por actividades humanas.

Los resultados mostraron diferencias significativas entre ambos escenarios.

De los 49 primates examinados en las áreas impactadas por la actividad humana, 17 presentaron infección por hepatitis B. En contraste, ninguno de los 39 animales estudiados en la región remota mostró evidencia confirmada de la enfermedad.

Los investigadores también detectaron una relación directa entre la densidad de población humana y la probabilidad de infección en los primates. Los animales que habitaban zonas con mayor presencia de personas registraron una mayor posibilidad de portar el virus.

Además, el equipo realizó análisis genéticos en parte de las muestras positivas. Los resultados determinaron que los virus detectados en los monos pertenecían a los genotipos A y D del HBV, los mismos que circulan entre las poblaciones humanas de la región estudiada.

Según los autores, este hallazgo respalda la hipótesis de que el virus pasó de los seres humanos a los primates.

Este proceso recibe el nombre de transmisión antroponótica o zooantroponosis. Se trata del contagio de enfermedades infecciosas desde las personas hacia animales domésticos o silvestres.

Aunque gran parte de la investigación científica se concentra en enfermedades que pasan de animales a humanos, los expertos advirtieron que el proceso inverso también representa riesgos importantes para la conservación de la biodiversidad.

Uno de los investigadores del estudio, Jean Boubli, de la Universidad de Salford, indicó que los resultados constituyen una señal de alerta. El científico explicó que los monos que viven cerca de poblaciones humanas presentan una mayor probabilidad de adquirir el virus de la hepatitis B.

El investigador también señaló que el HBV solo se transmite mediante sangre, saliva u otras formas de contacto íntimo. Sin embargo, reconoció que todavía no existe certeza sobre la vía específica de infección en los primates silvestres, por lo que será necesario profundizar en esa línea de investigación.

El estudio también analizó posibles factores de exposición relacionados con la interacción entre humanos y fauna silvestre.

Entre ellos figura la caza de subsistencia y el comercio de animales silvestres. En la Amazonía, millones de primates de los géneros Alouatta, Ateles y Sapajus forman parte del consumo anual de comunidades locales y pueblos indígenas.

Algunas especies, en especial los monos ardilla (Saimiri), también suelen comercializarse como mascotas.

Otra interrogante pendiente es el efecto de la infección sobre la salud de los primates.

Investigaciones experimentales realizadas con chimpancés asociaron la hepatitis B con síntomas como letargo, ictericia y pérdida de apetito. Sin embargo, no existen estudios clínicos equivalentes en primates neotropicales.

Los autores indicaron que los monos infectados no muestran signos clínicos evidentes. Aun así, consideran probable que la enfermedad tenga consecuencias para estos animales debido a la gravedad que la hepatitis B representa tanto para los seres humanos como para otros grandes primates.

Para los investigadores, la ausencia total de casos en la región mejor conservada fortalece la hipótesis de que la presencia humana es el principal factor asociado con las infecciones detectadas.

Por esa razón, recomendaron reforzar la vigilancia sanitaria y aplicar medidas preventivas en las zonas donde existe contacto frecuente entre personas y vida silvestre.

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