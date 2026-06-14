Ciencia

Monos de la Amazonía contraen hepatitis B humana en zonas degradadas, revela estudio

La deforestación y la expansión humana en la Amazonía podrían facilitar la transmisión de enfermedades entre personas y primates silvestres, según una investigación realizada en Brasil

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallaron hepatitis B humana en primates silvestres de la Amazonía y relacionan los casos con la degradación de sus hábitats.
Científicos hallaron hepatitis B humana en primates silvestres de la Amazonía y relacionan los casos con la degradación de sus hábitats. (Patrick Jackson/Wikimedia Commons)







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