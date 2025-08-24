Ciencia

Mitocondrias: las pequeñas centrales energéticas de las células podrían curar a través de trasplantes

La infusión de estas diminutas estructuras con forma de salchicha ayuda a rejuvenecer los tejidos privados de sangre. Los investigadores esperan que esta técnica pueda tratar diversos órganos dañados.

Por Jackie Rochelau, Knowable en Español

James McCully estaba en el laboratorio extrayendo unas estructuras diminutas llamadas mitocondrias de las células cuando investigadores de su equipo entraron corriendo. Habían estado operando un corazón de cerdo y no conseguían que volviera a bombear con normalidad.








