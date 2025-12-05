Ciencia

Misterioso volcán tropical habría desatado la peste negra en Europa

Estudio señala que el cambio climático forzó a ciudades italianas a importar grano contaminado con la bacteria ‘Yersinia pestis’

Por Europa Press
Un estudio relaciona una erupción volcánica tropical con el inicio de la Peste Negra mediante importación de grano infectado desde el mar Negro
Un estudio relaciona una erupción volcánica tropical con el inicio de la Peste Negra mediante importación de grano infectado desde el mar Negro (Canva/Canva)







Europa Press

