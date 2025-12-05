Misterioso volcán tropical habría desatado la peste negra en Europa

Un estudio relaciona una erupción volcánica tropical con el inicio de la Peste Negra mediante importación de grano infectado desde el mar Negro

Una nueva investigación propuso que la actividad volcánica en los trópicos durante el siglo XIV influyó directamente en la aparición y propagación de la peste negra en Europa. El hallazgo fue publicado en la revista Communications Earth & Environment y desarrollado por el Instituto Leibniz de Historia y Cultura de Europa del Este (Alemania) en conjunto con la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Según el estudio, la erupción volcánica habría generado un enfriamiento climático severo debido al aumento de cenizas y azufre en la atmósfera. Esta alteración climática provocó humedad, bajas temperaturas y malas cosechas en el sur de Europa y la región mediterránea.

Los científicos analizaron anillos de árboles de ocho regiones europeas, junto con datos de núcleos de hielo recolectados en Groenlandia y la Antártida. También evaluaron relatos históricos de la época. Los resultados sugieren que la catástrofe natural afectó la producción agrícola en países como España, Francia, Italia, Egipto y la zona del Levante.

Ante la escasez de alimentos, las ciudades-estado italianas como Venecia y Génova interrumpieron temporalmente sus conflictos con la Horda de Oro mongola y comenzaron a importar grandes cantidades de grano desde la región del mar Negro, alrededor del año 1347 d. C.

Este comercio habría permitido alimentar a la población, pero también facilitó la llegada de pulgas infectadas con Yersinia pestis, la bacteria responsable de la Peste Negra. La distribución de estos cargamentos por diversas regiones italianas, como Padua, pudo haber contribuido a la rápida diseminación de la enfermedad por todo el continente.

La peste negra causó estragos entre 1347 y 1353, con una tasa de mortalidad que llegó al 60% en algunas zonas. A pesar de su impacto, las razones detrás de su propagación no estaban completamente claras.

Los autores concluyeron que la actividad volcánica de origen tropical podría haber sido un factor desencadenante clave, al combinar factores ambientales, políticos y comerciales que facilitaron el avance de una de las pandemias más letales de la historia europea.

