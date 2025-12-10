Ciencia

Misteriosa pista de dinosaurio revela que podría haber estado cojeando hace 150 millones de años

Un rastro de huellas fosilizadas podría esconder la historia de un dinosaurio herido hace 150 millones de años. ¿Qué descubrieron los científicos?

Por O Globo / Brasil / GDA
Huellas fosilizadas en Colorado revelan que un saurópode pudo haber cojeado hace 150 millones de años, según análisis con drones y modelos 3D.
Huellas fosilizadas en Colorado revelan que un saurópode pudo haber cojeado hace 150 millones de años, según análisis con drones y modelos 3D. (Dr. Paul Murphey, The University of Queensland /Dr. Paul Murphey, The University of Queensland)







