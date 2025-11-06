Ciencia

El depredador del famoso fósil de los ‘dinosaurios en duelo’ no era un tiranosaurio rex joven, sino una nueva especie

Un estudio en la revista ‘Nature’ revela que el tiranosaurio del icónico fósil no era un T-Rex adolescente, sino un Nanotyrannus adulto

Por Jailine González Gómez
El tiranosaurio de los “dinosaurios en duelo” no era un T. rex joven, sino una nueva especie de Nanotyrannus.
El tiranosaurio de los “dinosaurios en duelo” no era un T. rex joven, sino una nueva especie de Nanotyrannus. (Geekgecko/Wikimedia Commons)







