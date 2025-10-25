Ciencia

Descubren en Estados Unidos dos ‘momias’ de dinosaurio de 66 millones de años con piel intacta

Dos fósiles de Edmontosaurus annectens, preservados por 66 millones de años, muestran detalles inéditos de la piel y extremidades de este dinosaurio herbívoro

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores reconstruyeron un Edmontosaurus con piel y cascos conservados gracias a la arcilla que lo cubrió tras su muerte en Wyoming.
Investigadores reconstruyeron un Edmontosaurus con piel y cascos conservados gracias a la arcilla que lo cubrió tras su muerte en Wyoming, Estados Unidos. Foto: (Laboratorio de Fósiles de la Universidad de Chicago/O Globo, GDA)







