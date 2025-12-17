Ciencia

Misteriosa estructura gigante bajo el Triángulo de las Bermudas explica por qué la isla no se hundió en 30 millones de años

Un estudio científico reveló una capa de roca única bajo Bermuda que evitó su hundimiento tras millones de años sin actividad volcánica

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallaron una capa de roca de 20 kilómetros bajo Bermuda que mantuvo la isla elevada pese a la inactividad volcánica.
Científicos hallaron una capa de roca de 20 kilómetros bajo Bermuda que mantuvo la isla elevada pese a la inactividad volcánica. (Canva/Canva)







