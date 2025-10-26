Ciencia

Mineros hallaron en Botsuana un raro diamante bicolor de 37,4 quilates que intriga a científicos

Un inusual cristal mitad rosa y mitad incoloro fue extraído en una mina africana; su extraña composición podría revelar nuevos secretos sobre la formación de diamantes

Por O Globo / Brasil / GDA
La gema de 37,4 quilates fue hallada en Botsuana y se formó en dos etapas geológicas, según análisis del Instituto Gemológico de América.
La gema de 37,4 quilates fue hallada en Botsuana y se formó en dos etapas geológicas, según análisis del Instituto Gemológico de América. (Tebogo Hambira/Gemological Institute of America)







