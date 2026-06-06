Ciencia

Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Esta combinación de ingredientes económicos tiene aplicaciones que van desde la limpieza del hogar hasta la desinfección de objetos y el blanqueo de ropa

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Usar sal en el inodoro neutraliza olores, evita sarro y reduce obstrucciones. Expertos recomiendan aplicarla de forma periódica.
La mezcla de bicarbonato y agua oxigenada se aplica en limpieza doméstica, desinfección, blanqueo de ropa y restauración de plásticos deteriorados. (Archivo/Archivo)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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