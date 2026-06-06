Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué lo recomiendan y para qué sirve

La mezcla de bicarbonato y agua oxigenada se aplica en limpieza doméstica, desinfección, blanqueo de ropa y restauración de plásticos deteriorados.

La mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada se consolidó como una alternativa de bajo costo para tareas de limpieza, desinfección y blanqueo en el hogar. Su aplicación abarca desde la higiene de cepillos dentales hasta la recuperación del color en prendas blancas y plásticos amarillentos.

Uno de los usos más difundidos está relacionado con la higiene oral. Según un especialista citado por la plataforma Doctoralia, el peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, posee propiedades antimicrobianas que ayudan a eliminar bacterias presentes en las cerdas de los cepillos dentales.

El procedimiento recomendado consiste en sumergir el cepillo durante entre 5 y 10 minutos en agua oxigenada al 3%. Después se debe enjuagar y dejar secar en posición vertical.

Cómo se utiliza para blanquear ropa

Otro de los usos más frecuentes de esta combinación es el blanqueo de ropa blanca.

La recomendación consiste en disolver dos cucharadas de la mezcla en un balde con agua caliente. Las prendas deben permanecer en remojo durante 30 minutos antes del lavado habitual.

La acción conjunta de ambos productos actúa sobre las fibras textiles. Esto permite eliminar residuos acumulados que pueden oscurecer los tejidos con el paso del tiempo y el uso constante de detergentes.

Aplicación en utensilios y tablas de cocina

En la cocina, la mezcla se emplea para mejorar la limpieza de utensilios y tablas de picar.

El método consiste en cubrir las superficies con una pasta elaborada a base de bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Después de cinco minutos se realiza el enjuague.

Esta práctica ayuda a eliminar restos de alimentos, bacterias y olores. También favorece la higiene en áreas donde existe contacto frecuente con alimentos.

Según recomendaciones divulgadas por Uno TV, la preparación básica requiere mezclar tres partes de bicarbonato de sodio con una parte de agua oxigenada de 10 volúmenes.

El resultado es una pasta cremosa que puede aplicarse sobre azulejos, textiles y recipientes.

Otras aplicaciones prácticas en el hogar

La mezcla también puede diluirse en agua para usos menos intensos.

En el caso de azulejos, se recomienda aplicar la solución y frotar con un cepillo de dientes viejo antes de enjuagar.

Para utensilios de cocina, basta con cubrir la superficie con la pasta durante cinco minutos. En ropa blanca, el remojo recomendado es de 30 minutos antes del lavado normal.

Los especialistas aconsejan preparar cantidades pequeñas. La mezcla puede perder efectividad con el tiempo. Aunque es posible almacenarla durante algunos días en un recipiente cerrado, la recomendación es elaborarla justo antes de cada uso.

El método para recuperar plásticos amarillentos

La creadora de contenido Alejandra Pez compartió en su cuenta de Instagram @alepez un procedimiento casero orientado al blanqueo de plásticos amarillentos.

Según explicó, el método requiere aplicar agua oxigenada en crema de 40 volúmenes con ayuda de un pincel. Luego se cubre la superficie con papel film y se deja reposar durante 24 horas.

Al finalizar el tiempo de espera, se retiran los restos del producto.

La técnica ganó popularidad para objetos como interruptores, controles de calefacción y pequeños electrodomésticos.

La exposición al sol, el calor y la acumulación de suciedad figuran entre los principales factores que provocan el amarillamiento de estos materiales con el paso del tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.