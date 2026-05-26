Ciencia

Lleva bicarbonato de sodio: la mezcla casera más efectiva para limpiar el sofá con tres ingredientes

El método utiliza agua tibia, bicarbonato y jabón para platos para remover suciedad y manchas en sofás de forma sencilla

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Por La Nación / Argentina / GDA
Especialistas recomiendan revisar el tipo de tela antes de aplicar mezclas caseras para limpiar sofás y otros tapizados del hogar
Especialistas recomiendan revisar el tipo de tela antes de aplicar mezclas caseras para limpiar sofás y otros tapizados del hogar. (ChatGPT/Generada con IA)







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