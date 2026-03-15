Ciencia

Mezclar agua oxigenada con detergente: por qué recomiendan esta mezcla y para qué sirve en la limpieza del hogar

Descubra cómo funciona, qué manchas ayuda a eliminar y cuáles precauciones debe tomar al usarla

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
La combinación de agua oxigenada y detergente ayuda a eliminar bacterias, quitar manchas y desinfectar superficies del hogar.
La combinación de agua oxigenada y detergente ayuda a eliminar bacterias, quitar manchas y desinfectar superficies del hogar. (Canva stock/Steliana Ardelean's Images / Proxima Studio)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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