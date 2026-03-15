Mezclar agua oxigenada con detergente: por qué recomiendan esta mezcla y para qué sirve en la limpieza del hogar

La combinación de agua oxigenada y detergente ayuda a eliminar bacterias, quitar manchas y desinfectar superficies del hogar.

La mezcla de agua oxigenada y detergente líquido se convirtió en un truco casero popular para la limpieza del hogar. Expertos en limpieza indican que la combinación ayuda a desinfectar superficies, eliminar bacterias y remover manchas difíciles.

Según explicó una especialista en limpieza identificada como Veral_oficial en TikTok, la unión de estos dos productos genera una fórmula sencilla y eficaz para la higiene doméstica.

El agua oxigenada posee propiedades desinfectantes y blanqueadoras. Este líquido ayuda a eliminar bacterias y a remover manchas en distintas superficies. Por su parte, el detergente líquido o jabón actúa como desengrasante. Este producto facilita la disolución de la suciedad acumulada.

La mezcla se prepara de forma rápida y se utiliza para tareas comunes de limpieza en el hogar.

¿Cómo preparar la mezcla de agua oxigenada y detergente?

La experta compartió tres usos prácticos de esta combinación. Estos métodos ayudan a eliminar manchas de desodorante, desinfectar superficies y limpiar utensilios de cocina.

Quitar manchas de desodorante en la ropa

Para remover este tipo de manchas se recomienda aplicar la siguiente mezcla:

Mezcle dos cucharadas de agua oxigenada .

. Añada una cucharada de jabón líquido .

. Aplique la mezcla sobre la mancha.

Deje reposar durante 15 minutos .

. Lave la prenda de forma habitual.

Desinfectar pisos y baños

Esta mezcla también funciona para limpiar áreas del hogar como baños o pisos.

En una taza con agua agregue media taza de agua oxigenada .

. Incorpore un cuarto de taza de detergente para platos .

. Rocíe la mezcla sobre pisos, baños, lavamanos y rendijas .

. Deje actuar durante dos minutos .

. Fregue, enjuague y seque.

Limpiar tablas de picar

Este método ayuda a remover bacterias en utensilios de cocina.

Aplique detergente líquido para platos sobre la tabla.

sobre la tabla. Coloque papel de cocina encima.

encima. Agregue agua oxigenada sobre el papel .

. Espere 15 minutos .

. Lave con abundante agua.

Precauciones al usar esta mezcla de limpieza

Especialistas recomiendan no mezclar agua oxigenada ni detergente con otros productos químicos. Sustancias como amoníaco pueden generar gases peligrosos para la salud.

También se aconseja utilizar guantes y tapabocas durante la manipulación de las mezclas. Además, se recomienda tener cuidado con ciertas telas, ya que el agua oxigenada posee efecto blanqueador.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.