El vinagre es una alternativa de bajo costo para limpiar: así se usa en distintas áreas del hogar

'Healthline' explica cómo el vinagre blanco funciona como limpiador doméstico, sus principales usos y las superficies donde no se recomienda aplicarlo.

El vinagre, un producto común en la cocina, se consolida como una alternativa para la limpieza del hogar por su bajo costo y su origen no tóxico. Diversos usos domésticos destacan su capacidad para limpiar, desinfectar y eliminar olores sin recurrir a químicos industriales, según Healthline.

El medio especializado en salud explicó que este líquido, elaborado a partir de ácido acético, posee propiedades que le permiten disolver grasa, suciedad y depósitos minerales. Esa composición también le otorga un efecto antibacteriano que lo vuelve útil en distintas superficies del hogar.

De acuerdo con Healthline, el vinagre blanco destilado resulta el más adecuado para la limpieza doméstica. No contiene colorantes y presenta una acidez cercana al 5%, similar a la de muchos limpiadores multiuso comerciales. Esa característica evita manchas en superficies claras.

El vinagre de manzana también ofrece efectos similares, aunque su color obliga a diluirlo con agua antes de aplicarlo. Su olor, más suave, suele ser preferido por algunas personas.

Uno de los principales inconvenientes del vinagre es su olor penetrante, el cual puede permanecer cerca de una hora después de la limpieza. Healthline indicó que ese aroma se puede reducir al ventilar los espacios o al añadir pequeñas cantidades de aceites esenciales, como limón o lavanda, a la mezcla.

Usos frecuentes dentro de la casa

El análisis del medio detalló que el vinagre se emplea como limpiador de vidrios, al mezclarse con agua y aplicarse con atomizador. También funciona para desinfectar encimeras, siempre que no sean de mármol o granito, ya que la acidez puede dañar esas superficies.

En tubos y duchas, el vinagre ayuda a eliminar residuos de calcio y manchas por agua dura. Para suciedad persistente, se recomienda dejarlo actuar durante varias horas antes de enjuagar.

Baños, pisos y electrodomésticos

Healthline señaló que el producto resulta eficaz para remover sarro y malos olores en inodoros, así como para combatir restos de jabón y moho en duchas y bañeras. En el caso de los pisos, su uso se limita a superficies como cerámica y no se aconseja en madera y piedra natural.

El vinagre también se utiliza para limpiar lavavajillas y microondas, donde ayuda a eliminar olores y residuos. En electrodomésticos de acero inoxidable, se aplica diluido y con paños suaves para evitar rayones.

Apoyo en la lavadora

Otra aplicación mencionada por Healthline es su uso en la lavadora, donde el vinagre blanco contribuye a eliminar olores y algunas manchas en la ropa. El medio advirtió que no se deben usar vinagres oscuros, ya que podrían manchar las telas.