Mercurio, Júpiter, Venus y la Luna se acercarán en el cielo: cuándo observarlos desde Costa Rica

Dos encuentros celestes marcarán el 15 y 16 de agosto y podrán observarse desde Costa Rica si las condiciones del tiempo lo permiten. [Imagen con fines ilustrativos]

El cielo de agosto reunirá en apenas dos noches a cuatro de sus protagonistas más brillantes. Mercurio, Júpiter, Venus y la Luna formarán dos acercamientos aparentes que podrán observarse desde Costa Rica, uno al amanecer y otro después de la puesta del Sol.

Aunque desde la perspectiva terrestre los objetos parecen encontrarse a poca distancia, en realidad permanecen separados por millones de kilómetros.

Mercurio y Júpiter antes de que salga el Sol

El primer encuentro requerirá madrugar. Durante las primeras horas del 15 de agosto, Mercurio y Júpiter aparecerán juntos cerca del horizonte este-noreste.

Space.com recomienda buscar un sitio con el horizonte despejado y comenzar la observación alrededor de las 5 a. m., antes de que la claridad del amanecer dificulte distinguirlos.

Los dos planetas estarán separados por menos de un grado en el cielo. Júpiter será el más brillante de la pareja, con una magnitud aproximada de -1,8, mientras Mercurio tendrá una magnitud cercana a -1,2.

La magnitud es la escala que utilizan los astrónomos para medir el brillo aparente de los objetos celestes. Cuanto menor es el número, mayor es su brillo.

El acercamiento no significa que ambos planetas estén físicamente próximos. Se trata de un efecto de perspectiva producido por sus posiciones orbitales y el punto desde el cual se observan en la Tierra.

Para quienes intenten encontrar el par desde Costa Rica, el principal desafío será su cercanía aparente con el Sol. Ambos estarán bajos sobre el horizonte y el cielo comenzará a iluminarse poco después de que aparezcan.

Por esta razón, un horizonte sin edificios, montañas u otros obstáculos facilitará la observación. También pueden utilizarse binoculares mientras el Sol permanezca completamente debajo del horizonte. Nunca deben apuntarse binoculares o telescopios hacia el Sol sin filtros diseñados específicamente para observación solar.

Venus tendrá su mejor separación del Sol

La jornada astronómica continuará después del atardecer. Ese mismo 15 de agosto, Venus alcanzará su máxima elongación este, término utilizado para describir el momento en que un planeta interior alcanza su mayor separación angular aparente respecto al Sol.

Time and Date indica que Venus llegará ese día a su punto más alejado del Sol en el cielo vespertino. La separación será de aproximadamente 46 grados.

Esto no significa que Venus se encuentre físicamente más lejos del Sol. La elongación describe únicamente el ángulo que forman ambos objetos desde la perspectiva de un observador en la Tierra.

Venus es el planeta más brillante visto desde nuestro planeta y suele ser uno de los primeros puntos luminosos que aparecen después del atardecer. Su órbita se encuentra dentro de la terrestre, por lo que desde nuestra perspectiva nunca se aleja demasiado del Sol y suele observarse antes del amanecer o después del ocaso.

Durante esta aparición, Venus estará en el cielo occidental después de la puesta del Sol.

El 16 de agosto, la Luna se encontrará con Venus

La noche siguiente ofrecerá un encuentro más sencillo de identificar. El 16 de agosto, una delgada Luna creciente y Venus aparecerán muy cerca uno del otro sobre el horizonte oeste.

Según la Fundación Cientec, ambos estarán separados por aproximadamente 1 grado y 50 minutos de arco y podrán observarse desde Costa Rica a partir de las 6 p. m., cuando se encuentren a unos 32 grados sobre el horizonte.

La Luna tendrá apenas cuatro días desde la fase nueva y aparecerá como un fino creciente. Venus destacará a su lado por su intenso brillo.

El par permanecerá visible mientras desciende hacia el horizonte y desaparecerá cerca de las 8 p. m., de acuerdo con Cientec.

No será necesario utilizar instrumentos para observarlos. Ambos podrán distinguirse a simple vista y estarán lo suficientemente cerca como para entrar simultáneamente en el campo de visión de unos binoculares.

La observación dependerá, sin embargo, de las condiciones meteorológicas. Agosto forma parte de la estación lluviosa en Costa Rica, por lo que la nubosidad puede impedir apreciar los eventos incluso cuando los objetos estén sobre el horizonte.