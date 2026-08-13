Ciencia

Mercurio, Júpiter, Venus y la Luna se acercarán en el cielo: cuándo observarlos desde Costa Rica

Dos encuentros entre planetas y la Luna ofrecerán nuevas oportunidades para observar el cielo desde Costa Rica durante agosto

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Por Jailine González Gómez
La Luna creciente se acercará a Venus y acompañará una alineación planetaria visible tras la puesta del Sol.
Dos encuentros celestes marcarán el 15 y 16 de agosto y podrán observarse desde Costa Rica si las condiciones del tiempo lo permiten. [Imagen con fines ilustrativos] (georgfotoart/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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