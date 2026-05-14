Ciencia

Megaconstelaciones espaciales representarán el 42% de la contaminación del sector en 2029

Estos sistemas de miles de satélites en órbita baja generan un impacto climático 540 veces superior al hollín producido cerca de la superficie terrestre

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Por Europa Press
Investigadores advierten que para 2029 las megaconstelaciones de satélites representarán casi la mitad del impacto climático del sector espacial.
Investigadores advierten que para 2029 las megaconstelaciones de satélites representarán casi la mitad del impacto climático del sector espacial. (Canva stocks/Alexas_fotos de Pixabay / Bimbel Rumah Kita)







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