“Una de las indicaciones que les dimos a los arquitectos, tiene que ver con un proyecto de brazos abiertos. Por ello, no hay una sola pared alrededor del proyecto, no hay rejas, se va a poder entrar por las partes verdes 24 horas al día; en el medio se encuentra un círculo que no es cerrado, ni impenetrable, para que la gente pueda entrar y salir de él, de una manera amigable y segura”.