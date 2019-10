“La gente que dice esas cosas me hace enojar. Antes tuve una reunión con el ministro de El Salvador, quien me dijo que tuvieron una gran catástrofe hace algunos meses cuando llovió en unos días más de lo que llueve en un año. Escuchar a algunos líderes mundiales hablar contra lo obvio, lo que todos pueden ver y lo científico me pone furioso”, aseveró.