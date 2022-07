Hoy hace 50 años: Ejercicio ilegal de la medicina se convirtió en delito

Texto original publicado por La Nación el 13 de julio de 1972

El Colegio de Médicos y Cirujanos informó al público que el nuevo Código Penal promulgado por ley número 4573 de 4 de mayo último, calificó como delito el ejercicio ilegal de la medicina. Además, se agravaron las penas para las personas que incurran en ese hecho público.

Ahora, el artículo 269 del Código Penal dice textualmente: “Ejercicio ilegal de la medicina será reprimido con prisión de seis meses a tres años”.

La reforma al Código Penal también establece que se sancionarán a los médicos que, aún teniendo los títulos pertinentes, “anunciaran o prometieren la curación de enfermedades de término fijo o por medios secretos o infalibles”.

En otras noticias: Copiado!

Doram, el ganado criollo tico extinto Copiado!

Aquel ganado overo, sardo, achiotillo o moro colorado, que dio vacas de las llamadas cajueleras, muy mansas, y bueyes de gran tamaño, pailetas y capaces de arrastrar hasta dos toneladas, desapareció de los campos costarricenses. Y fueron precisamente esas vacas las que alimentaron a la Costa Rica campesina, porque la mayoría de los pequeños finqueros tenían sus vaquitas Doram en el potrero, sin cuidados especiales, sin otra alimentación que el poco zacate allí producido, o se por el sistema llamado del “mecatazo”.

Hermoso toro de la auténtica raza doram propiedad de don Leandro Quesada. (Rafael Pacheco Granados)

Esas vacas daban bueyes fuertes y seguros que en las palabras de don Ricardo Jiménez: “Bueyes he conocido, y todavía los hay, que pesan entre 600 y 700 kilos si no más, pero deben su corpulencia a la sangre Doram (o Durham, en inglés), y no a la criolla española”. Esta raza fue importada de Inglaterra entre los años 1840 y 1850.

Es bueno, antes de continuar, hacer una advertencia: no hay que confundir el ganado criollo con el llamado aguacatero, producto éste de múltiples cruces y por lo tanto difícil de determinar en sus orígenes, pero cuya base sanguínea posiblemente sea el criollo español. El doram se mantuvo a lo largo de casi un siglo con las características que lo identifican, producto de un cruce que, según Joaquín Vargas Coto, fue importado a Costa Rica desde Inglaterra entre los años 1840 y 1850.

“Cuando la guerra de 1856 ya había aquí toros ingleses. Por esa época don Mariano Fernández y su deudo don Santiago Fernández trajeron toros y vacas ‘Devonshire’, ingleses también. Esta sangre, junto con la de los doram, contribuyó a darnos los bueyes de gran tamaño y las famosas vacas cajueleras”, añadió Vargas.

La importación de ganados de otras razas relegó al olvido a los doram. Poco a poco las viejas vacas dejaron de ser productivas y terminaron sus días en la plaza de ganado de Alajuela o en la ya desaparecida de San José (en el hoy Barrio México). Y el campesino perdió una de las mejores fuentes de alimentación para él y sus hijos.

Militares continuarán en control de Brasil

El presidente Emilio G. Medici virtualmente ha descartado la posibilidad de modificaciones en el sistema político del Brasil, para desazón de quienes vislumbraban señales de democracia en el horizonte.

En su emisión radial al país la semana pasada, el general de 66 años de edad indicó claramente que la revolución militar de 1964 no tiene intención de aminorar su control del país. La prensa había especulado con “una apertura democrática en el sistema”. Las versiones de cambios de alto nivel en el gabinete cobraban cada vez más atención.

Medici desvirtuó todas esas conjeturas. Habló de progreso económico, afirmó que el gobierno es apoyado por la opinión pública y dijo que no podía admitir “ningún cambio en el régimen”. El tono indujo a muchos a creer que la “transitoria” intervención militar en la política adquirió un nuevo grado de permanencia.