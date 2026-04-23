Medio Ambiente

Este vertedero de Latinoamérica lidera lista mundial de los 50 mayores emisores de metano

El informe de Naciones Unidas revela que un depósito de basura cerca de Santiago emite más de 100.000 toneladas de gas de efecto invernadero cada año

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Por AFP
Satélites del PNUMA localizan los puntos de origen humano con mayor emisión de metano. Un depósito de residuos cerca de Santiago registra las cifras más altas.
Satélites del PNUMA localizan los puntos de origen humano con mayor emisión de metano. Un depósito de residuos cerca de Santiago registra las cifras más altas. Imágenes con fines ilustrativos. (Canva Stocks/Tom Fisk de Pexels / Tom Fisk de Pexels)







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