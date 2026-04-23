Este vertedero de Latinoamérica lidera lista mundial de los 50 mayores emisores de metano

Satélites del PNUMA localizan los puntos de origen humano con mayor emisión de metano. Un depósito de residuos cerca de Santiago registra las cifras más altas. Imágenes con fines ilustrativos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó este jueves un informe sobre los 50 puntos creados por el ser humano con mayor liberación de metano (CH4). Un vertedero ubicado en Chile lidera este recuento global junto con diversos yacimientos de gas y petróleo en Turkmenistán.

El Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) utilizó unos 30 satélites para identificar estas fuentes de emisión de gas de efecto invernadero. Los datos tienen fecha a abril de 2026 y detallan la ubicación de estos sitios.

El lugar de origen humano con mayor registro de emisiones se sitúa a unos 60 kilómetros al norte de Santiago. Se trata de un depósito de residuos que libera en un año más de 100.000 toneladas de este gas.

El metano posee un poder de calentamiento 80 veces superior al dióxido de carbono. Según los científicos este elemento químico genera al menos una cuarta parte del calentamiento climático en la actualidad.

Un segundo vertedero en territorio chileno figura en la lista de los 10 principales responsables de las mayores emisiones. Este punto se localiza a 50 kilómetros al sur de la capital andina.

Por su parte, Turkmenistán concentra cuatro de los 10 lugares con registros más altos de emisiones de gas CH4. Estas fuentes se vinculan con instalaciones dedicadas a la explotación de hidrocarburos.

El informe de Naciones Unidas identificó también focos de liberación del gas en China. Estas instalaciones se relacionan con la producción de carbón durante un periodo móvil de seis meses.

El Observatorio Internacional de las Emisiones de Metano (IMEO) aclaró que estos puntos representan una fracción pequeña de las emisiones mundiales totales. Sin embargo, la entidad considera que estos lugares constituyen prioridades en materia de reducción de emisiones.

La ONU lanzó en noviembre de 2022 el Sistema de Alerta y Respuesta de Metano. Este programa permite alertar a gobiernos y empresas cuando los satélites detectan grandes fugas del gas.

Hasta la fecha, el dispositivo de vigilancia facilitó la disminución de emisiones en 41 fuentes importantes de metano. La ONU calcula que estos focos liberaron en total 1,2 millones de toneladas de gas.

Dicha cifra equivale al impacto climático de casi 24 millones de automóviles a gasolina utilizados durante un año. La organización señaló que eliminar estas emisiones tiene un impacto positivo concreto sobre el clima.