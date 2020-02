"Una familia que vivía en un apartamento en Heredia informó sobre la aparición de estos chinches. Por un interés personal me presenté, recolecté algunos insectos y luego me di cuenta que, por la morfología de los animales, se podría tratar de C. lectularius. Posteriormente, la Faculta de Microbiología realizó la confirmación definitiva a nivel molecular”, relató la bióloga Laura Sánchez.