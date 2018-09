“Hemos percibido que la gente ve que se están dando estos cambios, pero tal vez no hay esa conexión entre lo que está occurriendo en mi playa con el fenómeno del calentamiento global. A veces la noción que tienen las personas, son las imágenes de los casquetes del polo norte derritiéndose, y que eso no nos llega acá, que no sufrimos un impacto por eso, pero ciertamente lo hay”, aseveró.