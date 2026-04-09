Medio Ambiente

Antártida en crisis: tres especies caminan hacia la extinción

La pérdida de hielo marino y la escasez de krill diezman las poblaciones de pingüinos y lobos marinos. El elefante marino sufre por la gripe aviar

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Por Marianela Arias Vilchez
This handout photograph released by The British Antarctic Survey on April 8, 2026, shows Emperor Penguins on Antarctica on November 13, 2010. The emperor penguin has been declared an endangered species as climate change pushes the icon of Antarctica a step closer to extinction, the global authority on threatened wildlife announced April 9, 2026. Its change of status from "near threatened" by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) underscores the existential threat for ice-dependent species as global warming profoundly reshapes the frozen continent. (Photo by PETER BUCKTROUT / BRITISH ANTARCTIC SURVEY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/PETER BUCKTROUT/BRITISH ANTARCTIC SURVEY / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
La UICN eleva el nivel de amenaza para tres especies. El cambio climático y enfermedades aceleran el riesgo. (PETER BUCKTROUT/AFP)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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