Marte perdió más agua de lo pensado y la pista apareció en una tormenta inusual

Investigadores detectaron que una tormenta local elevó hasta diez veces el vapor de agua en la atmósfera de Marte en un periodo que se creía poco relevante

Por Europa Press
Una tormenta de polvo anómala permitió que Marte perdiera más agua de lo previsto durante el verano del hemisferio norte, según datos de varias misiones espaciales.
Una tormenta de polvo anómala permitió que Marte perdiera más agua de lo previsto durante el verano del hemisferio norte, según datos de varias misiones espaciales.







Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

