Marte no siempre fue rojo y su pasado azul sorprende a la ciencia

El análisis de imágenes satelitales muestra que Marte mantuvo grandes volúmenes de agua superficial durante más tiempo y con un océano más extenso de lo previsto

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos identificaron antiguos deltas y calcularon el nivel de un océano que cubrió el hemisferio norte de Marte hace miles de millones de años.
Científicos identificaron antiguos deltas y calcularon el nivel de un océano que cubrió el hemisferio norte de Marte hace miles de millones de años. (Canva/Canva)







