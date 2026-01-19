Marte no siempre fue rojo y su pasado azul sorprende a la ciencia

Científicos identificaron antiguos deltas y calcularon el nivel de un océano que cubrió el hemisferio norte de Marte hace miles de millones de años.

Marte no siempre mostró el aspecto árido que hoy se observa. Nuevas evidencias científicas indican que el planeta tuvo grandes volúmenes de agua superficial durante más tiempo del que se estimaba, lo que refuerza la idea de un pasado potencialmente habitable.

De acuerdo con una publicación de ScienceAlert, un grupo de científicos logró estimar con mayor precisión qué tan “azul” llegó a ser Marte. El avance fue posible tras identificar el nivel del mayor océano que existió en el planeta durante su etapa más húmeda.

La investigación se basó en el análisis de datos obtenidos por tres satélites orbitales. Los especialistas de Italia y Suiza centraron su trabajo en Coprates Chasma, un cañón que forma parte del sistema de Valles Marineris, el conjunto de cañones más extenso del Sistema Solar.

Deltas donde hoy solo hay roca

Las imágenes revelaron depósitos con forma de abanico que se asemejan a deltas fluviales terrestres. Estas estructuras suelen formarse en lugares donde los ríos desembocan en mares u océanos.

Los investigadores interpretaron estas formaciones como antiguas desembocaduras de ríos marcianos. En la actualidad, esas zonas solo presentan superficies rocosas y señales de erosión.

Un nivel del mar estable en Marte

Uno de los hallazgos más relevantes fue que todos los deltas identificados se ubican a altitudes muy similares, entre 3.650 y 3.750 metros por debajo del nivel de referencia de la superficie marciana. Esa coincidencia permitió a los científicos calcular el antiguo nivel del mar del planeta.

Con base en esos datos, el océano marciano se habría extendido por gran parte del hemisferio norte, con una superficie comparable a la del océano Ártico en la Tierra.

Los investigadores consideran que se trata del océano más grande y profundo identificado en Marte hasta ahora, con una distribución que cubría amplias regiones del planeta.

Más agua durante más tiempo

El equipo científico estimó que estos depósitos se formaron hace aproximadamente 3.000 millones de años. Ese dato sugiere que Marte mantuvo grandes cantidades de agua líquida en su superficie durante un período más prolongado del que señalaban estudios previos.

Según los autores, este intervalo representó el momento de mayor disponibilidad de agua líquida en la historia marciana. Ese escenario ocurrió cientos de millones de años después de las estimaciones tradicionales sobre la desaparición de los océanos del planeta.

Un Marte antiguo con condiciones favorables

Aún no existe claridad sobre el destino final de esa agua. Los científicos manejan varias hipótesis. Parte del líquido pudo haberse evaporado hacia el espacio. Otra fracción pudo haberse congelado bajo la superficie o perdido por procesos geológicos.

Lo que sí refuerzan los datos es la imagen de un Marte antiguo más húmedo y dinámico. Los especialistas consideran que estas antiguas líneas costeras figuran entre los lugares más prometedores para buscar evidencias de vida pasada fuera de la Tierra, debido a que la vida en nuestro planeta surgió con relativa rapidez cuando existieron condiciones adecuadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.