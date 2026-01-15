Ciencia

Nuevas imágenes revelan que Marte tuvo océanos y deltas similares a los de la Tierra

Un estudio internacional identifica deltas y evidencia de un gran océano en Marte hace 3.000 millones de años. Las imágenes refuerzan la idea de un planeta con agua y posible habitabilidad

Por O Globo / Brasil / GDA
Imágenes orbitales revelaron antiguos deltas en Marte, lo que sugiere la existencia de un océano estable y condiciones más cálidas en su pasado.
Imágenes orbitales revelaron antiguos deltas en Marte, lo que sugiere la existencia de un océano estable y condiciones más cálidas en su pasado. (Canva/Canva)







