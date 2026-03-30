Ciencia

Marte acelera su rotación y científicos apuntan a un fenómeno oculto bajo su superficie

Mediciones de la misión InSight muestran que el planeta rojo acelera su rotación y apuntan a una dinámica interna inesperada

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un análisis de 108.000 mediciones confirmó un silbido marciano asociado a relámpagos y con posibles implicaciones para la vida.
Marte acelera su giro. Científicos atribuyen el fenómeno a procesos en su manto que redistribuyen masa bajo la región de Tharsis. (ESA & MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA)







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O Globo

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