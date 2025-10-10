Mariposa monarca volvió a volar tras recibir un trasplante de ala: video muestra la sorprendente cirugía

Una mariposa monarca con un ala rota fue operada y volvió a volar en Estados Unidos; utilizaron el ala de un ejemplar muerto.

Una mariposa monarca con un ala rota recuperó su capacidad de vuelo gracias a una cirugía poco común realizada en Estados Unidos. La intervención fue desarrollada por especialistas del Sweetbriar Nature Center, en Long Island, Nueva York, y se apoyó en una técnica quirúrgica que utilizó el ala de otra mariposa fallecida.

El insecto había perdido una de sus alas, por lo que no podía volar. La situación cambió cuando una ciudadana llamada Dagmar Hoffdavis encontró al ejemplar en estado crítico y decidió llevarlo al centro de rehabilitación de vida silvestre. Según reportó el Daily Mail, el ala se encontraba rota y deformada.

Una vez en el centro, la directora de rehabilitación de vida silvestre, Janine Bendicksen, ideó una forma de reparar el daño. La técnica implicó buscar un ala compatible entre mariposas muertas de su vivario. En declaraciones dadas a CBS News, Bendicksen relató que “el ala estaba en perfecto estado” y que, pese a la fragilidad de estos insectos, logró llevar a cabo el procedimiento sin afectar al animal.

La operación duró aproximadamente cinco horas. Para estabilizar al insecto durante el procedimiento, los especialistas utilizaron cemento de contacto, almidón de maíz y un pequeño alambre. La mariposa no mostró señales de dolor, ya que estos animales carecen de terminaciones nerviosas y flujo sanguíneo en esa parte del cuerpo, indicó la experta.

El video del procedimiento, compartido por el centro en Facebook e Instagram, mostró cómo el insecto logró volar tras recibir su nuevo ala. En la grabación, el personal del centro explicó que el objetivo era permitir que la mariposa continuara su migración hacia México.

Esta especie está en riesgo. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre 2012 y 2022, la población de monarcas en América del Norte disminuyó hasta un 72%, principalmente por la desaparición de su principal fuente de alimento: el algodoncillo, afectado por el uso de herbicidas.

Tras divulgarse el caso, la directora del centro afirmó a CBS que ha recibido consultas de personas interesadas en replicar la cirugía en otros lugares, incluso desde Costa Rica, Minnesota y California.

