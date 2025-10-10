Ciencia

Mariposa monarca volvió a volar tras recibir un trasplante de ala: video muestra la sorprendente cirugía

Una operación poco común permitió que una mariposa monarca retomara su ruta migratoria luego de sufrir una lesión en el ala

Por Jailine González Gómez
Una mariposa monarca con un ala rota fue operada y volvió a volar en Estados Unidos; utilizaron el ala de un ejemplar muerto.
Una mariposa monarca con un ala rota fue operada y volvió a volar en Estados Unidos; utilizaron el ala de un ejemplar muerto. (Instagram/@sweetbriarnaturecenter)







