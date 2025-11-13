Manuscrito del siglo XIII hecho con piel de foca revela secretos de la Noruega medieval

Conservadores analizan raro manuscrito medieval que podría confirmar su origen noruego mediante pruebas de ADN en pieles de animalesConservadores analizan raro manuscrito medieval que podría confirmar su origen noruego mediante pruebas de ADN en pieles de animales

Un manuscrito noruego del siglo XIII ingresó a la Biblioteca Nacional de Noruega para su análisis. El documento, llamado ahora manuscrito de Hagenes, había permanecido en una granja homónima antes de ser transferido para su conservación.

Se conservan ocho páginas en buen estado. El libro estaría vinculado a un antiguo monasterio ubicado al oeste de Noruega.

El manuscrito presenta una encuadernación inusual hecha con piel de foca, cubierta de pelo. Sus páginas internas se elaboraron con pergaminos de piel de ternero. El contenido incluye cánticos religiosos en latín, escritos en un estilo caligráfico rústico.

El carácter católico del texto resulta relevante. Durante el siglo XVI, con el cambio al protestantismo bajo el dominio danés, muchos libros de ese tipo fueron destruidos o reutilizados.

Conservadores y expertos lo califican como una obra singular

Desde su llegada a la biblioteca, especialistas determinaron que el manuscrito poseía un valor excepcional. Conservadores realizaron una evaluación para identificar daños, presencia de moho y estabilidad del material.

Chiara Palandri, conservadora de la biblioteca, explicó que observaciones de académicos internacionales sugieren una producción escandinava, posiblemente noruega.

El contenido apoya la hipótesis de su origen local. Las escrituras en latín rinden homenaje a santos y festividades religiosas, lo que refuerza su función litúrgica. La caligrafía y la falta de ornamentación indicarían que el manuscrito se diseñó para uso cotidiano en celebraciones religiosas.

Espen Due-Karlsen, investigador responsable del análisis textual, señaló que el manuscrito no tenía fines decorativos ni simbólicos. Su propósito habría sido brindar herramientas prácticas para sacerdotes o cantores.

Un testimonio valioso de la historia religiosa noruega

La importancia del hallazgo también se debe a la escasez de documentos religiosos de la Edad Media en Noruega. Tras la imposición del protestantismo en 1537, los manuscritos católicos fueron desechados o reaprovechados.

Åslaug Ommundsen, profesora de latín medieval en la Universidad de Bergen, expresó que la existencia de varias páginas en su encuadernación original representa un hallazgo inusual. Según la especialista, esta pieza aumentará significativamente el conocimiento sobre la historia litúrgica del país.

El manuscrito de Hagenes se une a solo otros dos libros medievales noruegos que sobrevivieron. Uno es el Saltério de Kvikne, que conserva su encuadernación original, y el otro es el Antiguo Libro de Homilías de Noruega.

Los investigadores planean realizar pruebas de ADN para identificar las especies exactas de foca y ternero utilizadas. Si los animales vivieron en Noruega, eso confirmaría el origen nacional del manuscrito.

