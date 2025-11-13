Ciencia

Manuscrito del siglo XIII hecho con piel de foca revela secretos de la Noruega medieval

Investigadores estudian uno de los libros más antiguos del país nórdico, que podría confirmar su origen gracias a pruebas de ADN y análisis del contenido religioso

Por O Globo / Brasil / GDA
Conservadores analizan raro manuscrito medieval que podría confirmar su origen noruego mediante pruebas de ADN en pieles de animales
Conservadores analizan raro manuscrito medieval que podría confirmar su origen noruego mediante pruebas de ADN en pieles de animalesConservadores analizan raro manuscrito medieval que podría confirmar su origen noruego mediante pruebas de ADN en pieles de animales (Gorm K. Gaare/Biblioteca Nacional de Noruega)







