Mandíbula de 1,8 millones de años podría ser la evidencia más antigua de especie humana ancestral

Un fósil hallado en la región de Orozmani, en la nación de Georgia, podría corresponder a la evidencia más antigua del Homo erectus fuera de África

Una mandíbula hallada en Georgia podría ser la evidencia más antigua del Homo erectus fuera de África.
Una mandíbula hallada en Georgia podría ser la evidencia más antigua del Homo erectus fuera de África. (O Globo/Giorgi Bidzinashvili)







