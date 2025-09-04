Mandíbula de 1,8 millones de años podría ser la evidencia más antigua de especie humana ancestral

Una mandíbula hallada en Georgia podría ser la evidencia más antigua del Homo erectus fuera de África.

Una mandíbula de 1,8 millones de años descubierta en el sitio arqueológico de Orozmani, al sur de Tiflis, capital de Georgia, podría cambiar lo que se conoce sobre las primeras migraciones humanas. La pieza ósea pertenecería a un ejemplar del Homo erectus, especie considerada antecesora del Homo sapiens.

De acuerdo con investigadores de la Universidad Estatal de Ilia, esta mandíbula podría tratarse de la evidencia más antigua de este grupo humano fuera del continente africano.

El descubrimiento tuvo lugar en una zona rica en restos de la Edad de Piedra. En este sitio también se localizaron herramientas de piedra, restos de fauna prehistórica y un diente humano hallado en 2022.

El fósil fue localizado a tan solo 19 kilómetros del yacimientos de Dmanisi, donde hasta ahora se había encontrado la prueba más antigua del Homo erectus fuera de África.

Según los expertos, los restos humanos hallados durante los últimos 30 años en esa zona demuestran que estos homínidos tenían menor estatura y cerebros más pequeños en comparación con los humanos modernos.

Uno de los rasgos más distintivos de esta especie fue su capacidad para expandirse por Europa, Asia y Oceanía.

En este momento, el equipo de arqueólogos continúa el análisis de otros fósiles hallados tanto en Orozmani como en Dmanisi.

El objetivo es determinar cuál de los dos descubrimientos posee mayor antigüedad.

Los científicos esperan confirmar las fechas exactas antes de que finalice el año.

