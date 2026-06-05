¿Manchas de humedad en las paredes? El truco económico que elimina el moho con ingredientes que ya tiene en casa

El moho causado por la humedad puede eliminarse con ingredientes comunes del hogar. También existen medidas simples para prevenirlo.

Las manchas de humedad en paredes y otras superficies del hogar pueden convertirse en un problema más allá de lo estético. Su presencia también se relaciona con riesgos para la salud respiratoria de quienes habitan la vivienda.

Frente a este escenario, existe una alternativa de bajo costo para combatir el moho sin recurrir a productos especializados. El método más efectivo consiste en utilizar una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio, dos ingredientes con propiedades desinfectantes que ayudan a neutralizar las esporas de hongos.

Cómo eliminar el moho con vinagre y bicarbonato

La eficacia de esta solución se basa en la reacción entre el ácido acético del vinagre y la alcalinidad del bicarbonato.

De acuerdo con información compartida por la plataforma especializada TuHogar, el vinagre blanco puede eliminar hasta el 82% de las especies de moho cuando logra penetrar adecuadamente en la superficie afectada.

Para aplicar este método se requiere mezclar una taza de vinagre blanco y dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente con agua tibia.

Una vez preparada la solución, se debe rociar sobre la mancha de humedad y dejar actuar entre 15 y 30 minutos.

Después de ese tiempo, se recomienda retirar los residuos con una esponja y secar completamente la superficie con un paño limpio.

El secado resulta fundamental. El hongo encuentra condiciones favorables para desarrollarse en ambientes con niveles de humedad superiores al 60%.

Otras alternativas para manchas difíciles

Cuando las manchas persisten, existen otras opciones de limpieza.

Una de ellas es el uso de agua oxigenada al 3%. Este producto puede ayudar a desprender manchas más resistentes después de una aplicación de 10 minutos.

Otra alternativa consiste en mezclar una parte de cloro con tres partes de agua. Esta solución suele utilizarse en superficies de azulejos.

Sin embargo, el uso de cloro requiere una adecuada ventilación para evitar la inhalación de vapores potencialmente tóxicos.

Cómo prevenir que la humedad regrese

Eliminar las manchas es una medida correctiva. No obstante, la prevención es la forma más efectiva de evitar que el problema reaparezca.

La acumulación de vapor de agua en espacios interiores figura entre las principales causas de la aparición de moho negro.

En habitaciones con poca circulación de aire, una opción económica consiste en colocar recipientes con sal marina o bicarbonato de sodio. Estos materiales ayudan a absorber parte de la humedad ambiental.

Cuándo la humedad requiere una revisión técnica

Si la mancha vuelve a aparecer de manera constante en el mismo lugar, el problema podría tener un origen distinto.

La presencia recurrente de humedad puede estar relacionada con una filtración estructural o con humedad por capilaridad proveniente del suelo.

En esos casos, una inspección técnica resulta necesaria para identificar la causa y evitar daños mayores en la estructura de la pared.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.