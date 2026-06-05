Ciencia

¿Manchas de humedad en las paredes? El truco económico que elimina el moho con ingredientes que ya tiene en casa

Descubra cómo eliminar las manchas de humedad y el moho de las paredes con una mezcla económica de vinagre blanco y bicarbonato

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Por El Universal / México / GDA
El moho causado por la humedad puede eliminarse con ingredientes comunes del hogar. También existen medidas simples para prevenirlo.
El moho causado por la humedad puede eliminarse con ingredientes comunes del hogar. También existen medidas simples para prevenirlo. (ChatGPT /Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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