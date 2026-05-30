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¿Cómo eliminar la humedad de las paredes de forma rápida y efectiva? Remedio casero para solucionar el problema

Vinagre blanco y bicarbonato pueden convertirse en aliados contra la humedad superficial cuando se aplican correctamente sobre las paredes

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Por Europa Press
Un método casero con vinagre y bicarbonato ayuda a eliminar el moho por condensación y mantener las paredes en mejor estado.
Un método casero con vinagre y bicarbonato ayuda a eliminar el moho por condensación y mantener las paredes en mejor estado. (ChatGPT/Generada con IA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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