‘Luna Rosa’ 2026: ya se conoce cuándo y a qué hora ver el fenómeno

La 'Luna Rosa' 2026 será visible como una luna llena clave que define la fecha de la Pascua y destaca por su significado astronómico.

La “Luna Rosa” de 2026 alcanzará su punto máximo el 1 de abril a las 8:11 p. m. en gran parte de América, cuando el satélite natural se observe completamente iluminado desde la Tierra, según Star Walk.

El fenómeno corresponde al instante en que la Luna se ubica a 180 grados del Sol en longitud celeste, lo que permite ver todo su disco iluminado. Aunque se trata de un momento exacto, la Luna podrá apreciarse llena durante la noche anterior y posterior.

En distintas regiones, el evento tendrá variaciones horarias. Por ejemplo, se observará a las 9:11 p. m. en Colombia y Perú, a las 11:11 p. m. en Argentina y a las 4:11 a. m. en España del día siguiente.

Cómo y cuándo observarla

La Luna llena aparece cerca del horizonte al momento del atardecer, por lo que podrá verse desde el este al inicio de la noche y permanecerá visible hasta el amanecer.

Especialistas señalan que el mejor momento para observarla ocurre poco después de su salida, cuando el satélite parece más grande y adquiere tonos cálidos debido a su posición cercana al horizonte.

La 'Luna Rosa' marcará una de las fases lunares más importantes del año. (PATRICK HERTZOG/AFP)

Por qué se llama ‘Luna Rosa’

El término “Luna Rosa” no está relacionado con el color de la Luna, sino con una tradición de origen norteamericano. El nombre se vincula con la floración de plantas del género Phlox, que florecen en primavera y presentan tonalidades rosadas.

Esta denominación fue popularizada por el Farmers’ Almanac, una publicación que desde el siglo XX recopila nombres tradicionales para las lunas llenas, explica el medio de comunicación Wired.

Durante esta fase, la Luna se ubicará en la constelación de Virgo, uno de los sectores visibles del cielo nocturno en esa época del año.

Además, la Luna llena es un fenómeno astronómico que, aunque ocurre en un instante preciso, se percibe visualmente durante varias horas, lo que facilita su observación sin necesidad de instrumentos especializados.