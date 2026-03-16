La ‘Luna Rosa’ 2026 iluminará el cielo: este es el momento exacto del fenómeno astronómico

La 'Luna Rosa' marcará una de las fases lunares más importantes del año.

La llamada “Luna Rosa” será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del calendario lunar y podrá observarse cuando el satélite natural de la Tierra alcance su fase llena. Aunque su nombre suele generar curiosidad, el evento no implica un cambio real de color, sino una tradición histórica vinculada con la primavera y con el calendario religioso que determina la fecha de la Pascua.

La llamada “Luna Rosa” alcanzará su punto máximo el 1 de abril a las 8:11 p. m. en Costa Rica, cuando el satélite natural de la Tierra se observe completamente iluminado desde el planeta.

El fenómeno ocurre cuando la Luna se ubica exactamente frente al Sol en longitud celeste, lo que permite ver el disco lunar totalmente iluminado. El instante astronómico corresponde a las 2:11 UTC del 2 de abril, pero en América se percibe durante la noche del 1 de abril debido al huso horario.

Costa Rica / México: 1 de abril, 8:11 p. m.

Colombia / Perú: 1 de abril, 9:11 p. m.

Argentina: 1 de abril, 11:11 p. m.

España: 2 de abril, 4:11 a. m.

Aunque el momento exacto es un instante preciso, la Luna llena puede apreciarse durante varias horas antes y después. Para los observadores en Costa Rica, el satélite se verá redondo y brillante durante gran parte de la noche.

El término “Luna Rosa” no se refiere al color, sino a una tradición de origen norteamericano. El nombre se asocia con la floración primaveral de plantas del género Phlox, cuyas flores suelen tener tonos rosados.

Este tipo de denominaciones se popularizó a partir de publicaciones como el Farmers’ Almanac, que difundió los nombres tradicionales de las lunas llenas en la década de 1930, explica el medio de comunicación Wired.

La Luna llena de abril también recibe el nombre de "Luna llena pascual", debido a su importancia en el calendario cristiano. La celebración de la Pascua occidental se fija en el primer domingo posterior a esta fase lunar.

La 'Luna Rosa' marcará una de las lunas llenas más conocidas del año. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Dónde observarla en el cielo

Durante esta fase, la Luna se ubicará en la constelación de Virgo, visible hacia el este al anochecer. Como ocurre con todas las lunas llenas, aparecerá cerca del horizonte al momento de la puesta del Sol y permanecerá en el cielo durante la mayor parte de la noche.

Los especialistas señalan que el momento más favorable para observarla o fotografiarla suele ser poco después de su salida, cuando el satélite se aprecia más grande y adquiere tonos cálidos cerca del horizonte.