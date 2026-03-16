Ciencia

La ‘Luna Rosa’ 2026 iluminará el cielo: este es el momento exacto del fenómeno astronómico

La llamada ‘Luna Rosa’ será visible durante la próxima luna llena. Descubra por qué recibe ese nombre y cuándo ocurre

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Por Silvia Ureña Corrales
La 'Luna Rosa' marcará una de las fases lunares más importantes del año.
La 'Luna Rosa' marcará una de las fases lunares más importantes del año. (PATRICK HERTZOG/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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