Calendario lunar de marzo 2026: estas son las fechas y horas de cada fase

Marzo 2026 tendrá Luna llena el 3 y cuarto creciente el 25, con dos fases intermedias.

El calendario lunar de marzo de 2026 marcará cuatro cambios visibles en el cielo. El ciclo arrancará con la Luna llena el martes 3 y finalizará con el cuarto creciente el miércoles 25.

Las fases no duran todo el día. Cada una ocurre en un momento astronómico exacto, determinado por la posición de la Luna respecto al Sol y la Tierra.

Fechas del ciclo lunar en marzo 2026

Según el sitio especializado Time and Date, estas serán las fases de la Luna en marzo:

Martes 3 de marzo : Luna llena a las 5:37 a. m.

: a las Miércoles 11 de marzo : cuarto menguante a las 3:38 a. m.

: a las Miércoles 18 de marzo : Luna nueva a las 7:23 p. m.

: a las Miércoles 25 de marzo: cuarto creciente a la 1:17 p. m.

El ciclo lunar tiene una duración aproximada de 28 días, por lo que las fechas varían cada mes y no coinciden siempre con el calendario tradicional.

Qué representa cada fase lunar

Estas son las fases de la Luna. (Canva/Canva)

Las fases se producen por la forma en que la luz solar ilumina la superficie lunar:

Luna llena : el disco lunar se observa completamente iluminado.

: el disco lunar se observa completamente iluminado. Cuarto menguante : se ilumina la mitad izquierda del satélite.

: se ilumina la del satélite. Luna nueva : la Luna no es visible desde la Tierra.

: la Luna no es visible desde la Tierra. Cuarto creciente: se ilumina la mitad derecha de la cara lunar.

Estos momentos resultan relevantes para quienes siguen fenómenos astronómicos o planifican actividades nocturnas según la visibilidad del satélite.