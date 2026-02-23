Ciencia

Calendario lunar de marzo 2026: estas son las fechas y horas de cada fase

El ciclo lunar de marzo comenzará el día 3 y finalizará el 25, con cuatro fases claramente definidas

Por Damián Arroyo C.
Marzo 2026 tendrá Luna llena el 3 y cuarto creciente el 25, con dos fases intermedias.
Marzo 2026 tendrá Luna llena el 3 y cuarto creciente el 25, con dos fases intermedias. (Canva/Stock)







