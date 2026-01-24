Calendario lunar de febrero 2026: así cambiará la Luna durante el mes

La Luna mostrará sus cuatro fases durante febrero: llena el 1.°, menguante el 9, nueva el 17 y creciente el 24.

Durante febrero de 2026, la Luna recorrerá sus cuatro fases principales en momentos clave del mes. El calendario comienza con la Luna llena el primer día del mes y culmina con el cuarto creciente una semana antes de que finalice.

Estas fases se producen por la posición relativa de la Luna, la Tierra y el Sol. Aunque visibles durante la noche, los cambios no abarcan todo el día: ocurren en un momento exacto, según la alineación astronómica.

Fechas del ciclo lunar en febrero 2026

Según datos de Time and Date, estas son las fechas de las fases lunares para el mes de febrero:

Domingo 1.° de febrero : Luna llena

: Lunes 9 de febrero : cuarto menguante

: Martes 17 de febrero : Luna nueva

: Martes 24 de febrero: cuarto creciente

El ciclo lunar tiene una duración promedio de 28 días, por lo que las fechas varían mes a mes. Las fases lunares son un fenómeno constante, pero no siguen el calendario tradicional.

Qué representa cada fase lunar

Las fases lunares reflejan cómo la luz solar incide sobre la superficie de la Luna, lo que produce distintas formas visibles desde la Tierra:

Luna llena : el disco lunar se ve completamente iluminado.

: el disco lunar se ve completamente iluminado. Cuarto menguante : se ilumina la mitad izquierda del satélite.

: se ilumina la del satélite. Luna nueva : la Luna no es visible desde la Tierra.

: la Luna desde la Tierra. Cuarto creciente: se ilumina la mitad derecha de la cara lunar.

Estas fechas resultan útiles para quienes siguen fenómenos astronómicos o planifican actividades nocturnas con base en la visibilidad del satélite.