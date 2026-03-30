‘Luna rosa’ 2026: esta es la fecha y hora para ver el fenómeno en Latinoamérica

La 'Luna Rosa' marcará una de las fases lunares más importantes del año.

La “Luna Rosa” de abril de 2026 alcanzará su punto máximo la noche del 1 de abril en Latinoamérica, cuando el satélite natural se observe completamente iluminado desde la Tierra.

El fenómeno se producirá a las 8:11 p. m. en México y parte de Centroamérica, a las 9:11 p. m. en Colombia y Perú y a las 11:11 p. m. En Argentina, debido a las diferencias horarias en la región.

Este evento ocurre cuando la Luna se ubica a 180 grados del Sol en longitud celeste, lo que permite observar su disco totalmente iluminado. Aunque se trata de un instante exacto, la Luna podrá apreciarse llena durante varias horas antes y después.

Cómo observar la ‘Luna Rosa’

La Luna llena aparece cerca del horizonte al atardecer, por lo que será visible hacia el este al inicio de la noche y permanecerá en el cielo durante gran parte de la madrugada.

Especialistas indican que el mejor momento para observarla ocurre poco después de su salida, cuando el satélite parece más grande y adquiere tonos cálidos debido a su cercanía con el horizonte.

Por qué se llama ‘Luna Rosa’

El término “Luna Rosa” no describe el color del satélite, sino que proviene de tradiciones de América del Norte.

El nombre se asocia con la floración de plantas del género Phlox, que florecen en primavera y presentan tonalidades rosadas. Esta denominación fue difundida por el Farmers’ Almanac, que recopiló nombres tradicionales para las lunas llenas.

Dónde se verá

Durante esta fase, la Luna se ubicará en la constelación de Virgo, visible en el cielo nocturno en toda Latinoamérica.

Además, la Luna llena puede observarse durante más de una noche, ya que el disco lunar se percibe completamente iluminado antes y después del momento exacto del fenómeno.