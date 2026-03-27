Ciencia

Calendario lunar de abril de 2026: estas son las fechas y horas de cada fase

Este calendario le indica los momentos clave para observar cada fase lunar desde Costa Rica

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Por Silvia Ureña Corrales
Estas son las fechas y horas de las fases de la Luna en abril de 2026 en Costa Rica, según datos de 'Time and Date'.
Estas son las fechas y horas de las fases de la Luna en abril de 2026 en Costa Rica, según datos de 'Time and Date'. (Canva stock/PhotoStudioFL de pixabay / Francesco Ungaro de Pexels)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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