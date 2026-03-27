Calendario lunar de abril de 2026: estas son las fechas y horas de cada fase

En abril de 2026, las distintas fases de la Luna se podrán observar en fechas específicas desde San José, Costa Rica, para quienes siguen los ciclos lunares o realizan observación astronómica.
Durante ese mes, la luna llena ocurrirá el 1 de abril a las 8:11 p. m., lo que marcará el inicio del ciclo lunar visible. En esta fase, el satélite natural se observa completamente iluminado desde la Tierra.
Posteriormente, el cuarto menguante se presentará el 9 de abril a las 10:51 p. m. En este punto, la iluminación de la Luna comienza a reducirse progresivamente; ha completado tres cuartas partes de su órbita alrededor de la Tierra.
La luna nueva tendrá lugar el 17 de abril a las 5:51 a. m. Esta fase se caracteriza porque la Luna no es visible desde la Tierra, debido a que su lado iluminado no apunta hacia el planeta.
Finalmente, el cuarto creciente se registrará el 23 de abril a las 8:31 p. m., cuando la iluminación del satélite vuelve a aumentar en preparación para la siguiente luna llena.
Según el sitio especializado Time and Date, los horarios corresponden a la hora local de San José y se calculan con base en el calendario gregoriano, además de considerar factores como la refracción atmosférica.
Estas fechas permiten a las personas planificar actividades relacionadas con la observación del cielo.
Calendario lunar de abril de 2026
- Luna llena: 1 de abril, 8:11 p. m.
- Cuarto menguante: 9 de abril, 10:51 p. m.
- Luna nueva: 17 de abril, 5:51 a. m.
- Cuarto creciente: 23 de abril, 8:31 p. m.