Luna Azul: ¿cuándo y a qué hora ver la segunda luna llena de mayo?

Costa Rica podrá observar la próxima Luna Azul el 31 de mayo de 2026 a las 2:45 a. m., según datos astronómicos internacionales.

La próxima Luna Azul ocurrirá el 31 de mayo de 2026 y podrá observarse en Costa Rica durante la madrugada. Según datos de Star Walk y Time and Date, el fenómeno alcanzará su punto máximo a las 2:45 a. m. hora costarricense.

Este evento corresponde a una Luna Azul mensual, término que se utiliza cuando un mismo mes tiene dos lunas llenas. Aunque el fenómeno no implica que la Luna cambie realmente de color, sí se considera poco frecuente y suele despertar interés entre aficionados de la astronomía y observadores del cielo.

La Luna Azul de 2026 ocurrirá a las 8:45 GMT, lo que equivale a las 2:45 a. m. en Costa Rica. Dependiendo de la zona horaria, algunos países podrían registrar el fenómeno en fechas distintas.

Existen dos tipos de Luna Azul. La primera es la de calendario, que ocurre cuando un mes natural tiene dos lunas llenas. La segunda es la Luna Azul estacional, que corresponde a la tercera luna llena dentro de una estación astronómica con cuatro lunas llenas.

Algunos investigadores relacionan la expresión con erupciones volcánicas que, en ciertos momentos, provocaron que la Luna adquiriera tonalidades azuladas por el humo y las cenizas en la atmósfera.

La definición moderna de Luna Azul de calendario se popularizó tras un error de interpretación publicado en 1946 por el astrónomo aficionado James Hugh Pruett en la revista Sky & Telescope. Con el tiempo, esa explicación se volvió más conocida que la definición astronómica original.

Según los registros astronómicos, estas serán las próximas Lunas Azules hasta 2032:

31 de mayo de 2026 — Luna Azul de calendario

20 de mayo de 2027 — Luna Azul estacional

31 de diciembre de 2028 — Luna Azul de calendario

24 de agosto de 2029 — Luna Azul estacional

30 de setiembre de 2031 — Luna Azul de calendario

21 de agosto de 2032 — Luna Azul estacional

La fecha exacta puede variar según la ubicación geográfica y la zona horaria de cada país.