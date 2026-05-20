Ciencia

Luna Azul: ¿cuándo y a qué hora ver la segunda luna llena de mayo?

Un fenómeno astronómico poco frecuente volverá a iluminar el cielo nocturno en 2026. Descubra por qué ocurre la Luna Azul, a qué hora podrá verse en Costa Rica y qué la hace tan especial

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Por Silvia Ureña Corrales
Luna llena
Costa Rica podrá observar la próxima Luna Azul el 31 de mayo de 2026 a las 2:45 a. m., según datos astronómicos internacionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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