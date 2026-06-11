Luca Parmitano, piloto de la misión Artemis III que viajará a la Luna: ‘Espero tener algo italiano en el menú’

Luca Parmitano asumirá un rol clave en Artemis III y llamó la atención con un comentario sobre la comida que espera disfrutar en el espacio.

El astronauta italiano Luca Parmitano expresó que espera encontrar algún producto de la gastronomía de su país en el menú de la misión Artemis III, el vuelo de prueba de la NASA programado para 2027. El comentario surgió durante su presentación oficial como piloto de la expedición en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

Parmitano, integrante de la Agencia Espacial Europea (ESA), combinó humor y entusiasmo al referirse a la experiencia que vivirá junto con el resto de la tripulación.

El astronauta recordó que en la misión Artemis II figuraba una conocida crema de chocolate italiana entre los alimentos disponibles. Por esa razón, manifestó su expectativa de que algún producto italiano también forme parte del menú de Artemis III.

Además, destacó que la gastronomía italiana constituye un patrimonio reconocido por la Unesco y señaló que la comida de su país goza de gran popularidad a nivel internacional.

Un veterano del espacio asumirá un papel clave

A sus 49 años, Parmitano acumula una amplia trayectoria en la exploración espacial. Antes de ingresar a la ESA en 2009, trabajó como piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Italiana.

Durante su carrera participó en dos misiones de la Estación Espacial Internacional (EEI). También ejecutó algunas de las caminatas espaciales más complejas de los últimos años.

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando una falla técnica provocó que su casco comenzara a llenarse de agua durante una actividad extravehicular. La situación puso en riesgo su vida y obligó a una rápida respuesta para evitar consecuencias mayores.

Compartirá las tareas de pilotaje

Durante la conferencia de presentación, Parmitano explicó que compartirá las responsabilidades operativas de la nave con el comandante Randy Bresnik.

Ambos poseen experiencia como pilotos de prueba. Según indicó, la nave requiere una tripulación de dos personas para su operación, por lo que las funciones estarán distribuidas entre ambos astronautas.

Parmitano reconoció que su nombramiento resultó inesperado. También afirmó sentirse honrado de integrar la misión y agradecido por la confianza depositada en él.

El astronauta calificó Artemis III como una misión muy compleja debido a la cantidad de pruebas y ensayos que realizará la tripulación antes de futuras etapas del programa lunar.

¿Qué hará Artemis III?

De acuerdo con la información divulgada por la NASA, Artemis III despegará en 2027 con el objetivo de ejecutar pruebas críticas en órbita terrestre mediante el uso de dos módulos lunares distintos.

La misión permitirá evaluar sistemas, procedimientos y capacidades operativas que serán esenciales para los siguientes pasos del programa Artemis.

Los resultados servirán como base para Artemis IV y para futuras expediciones orientadas a establecer una presencia humana sostenida en las cercanías de la Luna.

La tripulación principal estará integrada por Luca Parmitano, Randy Bresnik, Andre Douglas y Frank Rubio.

Durante la presentación oficial, los cuatro astronautas resaltaron la importancia de la cooperación internacional y el trabajo conjunto entre agencias espaciales.

Europa destaca su papel en el programa Artemis

Parmitano también aprovechó el anuncio para subrayar la relación entre la NASA y la ESA.

El astronauta consideró que la designación de un europeo como piloto refleja el nivel de confianza alcanzado entre ambas organizaciones.

Asimismo, destacó la diversidad cultural del equipo. Explicó que cada integrante asistió a la presentación con insignias representativas de sus instituciones y países de origen.

Según indicó, las diferencias culturales aportan diversidad y enriquecen el trabajo de la tripulación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.