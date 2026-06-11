Ciencia

Luca Parmitano, piloto de la misión Artemis III que viajará a la Luna: ‘Espero tener algo italiano en el menú’

El astronauta italiano fue presentado como piloto de Artemis III y destacó tanto la cooperación internacional como la complejidad de la misión

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Por La Nación / Argentina / GDA
Luca Parmitano Artemis III ESA NASA
Luca Parmitano asumirá un rol clave en Artemis III y llamó la atención con un comentario sobre la comida que espera disfrutar en el espacio. (ESA/European Space Agency)







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