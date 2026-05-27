Ciencia

Los siete hábitos que ayudan a proteger los riñones y evitar enfermedades silenciosas

Un urólogo reveló siete hábitos que ayudan a proteger los riñones y prevenir enfermedades renales silenciosas

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Por La Nación / Argentina / GDA
Controlar la presión, hidratarse y evitar ciertos medicamentos son claves para proteger los riñones, según un urólogo.
Controlar la presión, hidratarse y evitar ciertos medicamentos son claves para proteger los riñones, según un urólogo. (ChatGPT/Generada con IA)







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La Nación / Argentina / GDA

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