Los siete hábitos que ayudan a proteger los riñones y evitar enfermedades silenciosas

Controlar la presión, hidratarse y evitar ciertos medicamentos son claves para proteger los riñones, según un urólogo.

La enfermedad renal crónica puede avanzar durante años sin síntomas evidentes. Por esa razón, el urólogo Pablo Mateo compartió una lista de siete hábitos que ayudan a proteger la función renal desde edades tempranas y reducir factores de riesgo asociados con daños en los riñones.

El especialista explicó, en declaraciones publicadas por Listín Diario, que adoptar medidas preventivas y mantener controles médicos constantes puede marcar diferencia en la salud a largo plazo.

“La enfermedad renal crónica puede progresar en silencio durante años. Por eso, es crucial adoptar hábitos que protejan la función renal desde temprano”, expresó el médico.

1. Mantener una hidratación adecuada

El médico indicó que la hidratación permite que los riñones eliminen toxinas de manera eficiente. Sin embargo, aclaró que no se debe consumir agua en exceso.

La cantidad adecuada depende del clima, la actividad física y las condiciones de salud de cada persona. Una señal útil para evaluar el nivel de hidratación es el color de la orina. Si presenta un tono claro o ligeramente amarillo, se considera normal.

2. Controlar la presión arterial y el azúcar en sangre

Mateo señaló que la hipertensión arterial y la diabetes figuran entre las principales causas de enfermedad renal.

Por esa razón, recomendó realizar chequeos periódicos y seguir las indicaciones médicas. También indicó que la presión arterial ideal debe mantenerse por debajo de 130/80 mmHg.

3. Reducir el consumo de sal y moderar las proteínas

La alimentación influye directamente en la salud renal. El especialista aconsejó disminuir el consumo de sal para evitar aumentos en la presión arterial y una sobrecarga de los riñones.

Además, sugirió limitar alimentos procesados y embutidos. Sobre las proteínas, explicó que el consumo de carne, pollo, pescado y huevo debe mantenerse equilibrado, especialmente en personas con daño renal inicial.

4. Evitar medicamentos sin supervisión médica

El urólogo advirtió sobre el uso frecuente de antiinflamatorios no esteroides como ibuprofeno, diclofenac y naproxeno.

Según explicó, el consumo constante o en dosis altas de estos medicamentos puede provocar daño renal. Por eso recomendó evitar la automedicación y consultar siempre con un profesional de salud.

5. Mantener un peso saludable y hacer ejercicio

Mateo destacó que la actividad física ayuda a prevenir enfermedades vinculadas con problemas renales.

El especialista recomendó realizar ejercicio durante 30 minutos al día, cinco veces por semana. También recordó que la obesidad aumenta el riesgo de enfermedad renal, diabetes e hipertensión.

6. Limitar el alcohol y evitar el fumado

El médico señaló que fumar disminuye el flujo sanguíneo hacia los riñones y acelera el deterioro de su funcionamiento.

Además, explicó que el consumo excesivo de alcohol puede alterar la presión arterial y afectar negativamente la función renal.

7. Realizar chequeos médicos periódicos

Las personas con antecedentes familiares de enfermedad renal, diabetes o hipertensión deben hacerse análisis de sangre y orina de forma regular.

El objetivo de estos controles consiste en detectar problemas de manera temprana y mantener vigilancia constante sobre la salud de los riñones.

Mateo enfatizó que cuidar la salud renal representa una inversión a largo plazo. También indicó que un estilo de vida saludable y la atención temprana de factores de riesgo ayudan a prevenir enfermedades crónicas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.