Ciencia

Los mejores trucos para eliminar el olor a pescado del hogar

Métodos simples como la ventilación, el vinagre blanco y el limón ayudan a reducir los olores que deja la preparación de pescado

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Por Silvia Ureña Corrales
Remojar el pescado en leche y usar ingredientes como canela, vinagre o limón puede ayudar a mantener la casa libre de malos olores.
Remojar el pescado en leche y usar ingredientes como canela, vinagre o limón puede ayudar a mantener la casa libre de malos olores. (ChatGPT/Generada con IA)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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