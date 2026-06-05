Ciencia

¿Los gatos le maúllan más a los hombres? Un estudio dice que sí; esta es la razón

Investigación con 31 gatos domésticos detectó diferencias en la cantidad de maullidos según el sexo del cuidador

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Por O Globo / Brasil / GDA
Los felinos vocalizaron más al saludar a hombres. Científicos creen que buscan captar su atención de forma más efectiva.
Los felinos vocalizaron más al saludar a hombres. Científicos creen que buscan captar su atención de forma más efectiva. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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