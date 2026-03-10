Ciencia

Los errores que usted comete con los huevos y que comprometen su salud

La especialista Luisa Solano explica por qué limpiar la cáscara con agua elimina la protección natural del huevo y facilita el ingreso de microorganismos

Por Europa Press
Lavar los huevos elimina la cutícula que los protege. La experta Luisa Solano recomienda guardarlos en el refrigerador y no romperlos sobre la comida.
Lavar los huevos elimina la cutícula que los protege. La experta Luisa Solano recomienda guardarlos en el refrigerador y no romperlos sobre la comida. (Canva/Couleur de Pixabay/ Vlada Karpovich de Pexels)







