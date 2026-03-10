Los errores que usted comete con los huevos y que comprometen su salud

Lavar los huevos elimina la cutícula que los protege. La experta Luisa Solano recomienda guardarlos en el refrigerador y no romperlos sobre la comida.

Luisa Solano, profesora de Nutrición de la Universidad Europea de Madrid, advirtió que lavar los huevos antes de guardarlos es una práctica perjudicial. Esta acción elimina la cutícula, una capa protectora natural que sella los poros de la cáscara e impide la entrada de microorganismos.

Al desaparecer esta barrera, el alimento queda expuesto a la contaminación. Solano indicó que estos productos deben limpiarse únicamente en seco. En caso de requerir agua para quitar suciedad externa, debe lavarlos justo antes de su uso inmediato en la cocina.

Otro error frecuente que señaló la experta consiste en conservar el alimento a temperatura ambiente. Lo ideal para su seguridad es mantener los huevos siempre dentro de la refrigeradora. La nutricionista explicó que romper la cáscara directamente sobre otros ingredientes favorece la contaminación cruzada, por lo cual usted debe cascar el producto en un recipiente aparte.

Asimismo, la especialista recomendó preservar el alimento en su envase original. Esta medida evita que el producto absorba olores externos y permite a los consumidores mantener la información sobre la fecha de consumo preferente. Según Solano, integrar estas rutinas en la cocina previene riesgos innecesarios para el organismo.

Usted debe utilizar sus sentidos para determinar si el huevo es apto para la ingesta. Un olor desagradable o una clara con textura líquida excesiva son señales de que el alimento no sirve. Si la yema se rompe con demasiada facilidad, la experta sugirió descartar el huevo de inmediato.

Calidad nutricional del huevo

Más allá de los cuidados en su manipulación, Solano destacó que este producto es una fuente de proteínas de alto valor biológico. El huevo aporta todos los aminoácidos esenciales para el cuerpo humano. Por esta razón, su calidad proteica funciona como el patrón de referencia para evaluar otros alimentos de la dieta diaria.

Además de la proteína, el huevo es un alimento de alta calidad por su aporte en vitaminas y carotenoides. Estos nutrientes resultan esenciales para el bienestar de las personas. Seguir los consejos de la experta asegura que aproveche al máximo las propiedades de uno de los productos más completos disponibles en el mercado.