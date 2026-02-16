Ciencia

Los cinco objetos del hogar con más bacterias y cómo desinfectarlos de forma correcta

Superficies de alto contacto como esponjas, celulares y fregaderos acumulan bacterias peligrosas si no se limpian de forma adecuada

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Objetos cotidianos del hogar pueden albergar E. coli y Salmonella. Estas son las recomendaciones para desinfectarlos.
Objetos cotidianos del hogar pueden albergar E. coli y Salmonella. Estas son las recomendaciones para desinfectarlos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGlimpiezabacterias
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.