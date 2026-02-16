Los cinco objetos del hogar con más bacterias y cómo desinfectarlos de forma correcta

Mantener la limpieza en casa reduce el riesgo de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Diversos estudios sobre higiene doméstica identificaron objetos de uso diario que concentran bacterias como E. coli, Salmonella y estafilococos.
Muchas personas enfocan la limpieza en pisos y ventanas. Sin embargo existen superficies de alto contacto que acumulan microorganismos por su uso constante. Una desinfección adecuada en estos puntos críticos disminuye focos de infección dentro del hogar. Estos son los cinco objetos más contaminados.
1. Esponjas y trapos de cocina
Las esponjas figuran entre los objetos con mayor carga bacteriana. Permanecen húmedas y en contacto con restos de comida. Esa condición favorece la proliferación de bacterias.
El sitio web de la Universidad Estatal de Michigan recomienda:
- Desinfectar a diario en agua con cloro diluido durante 5 minutos.
- Colocar la esponja húmeda en el microondas por 1 minuto si no tiene partes metálicas.
- Guardar en un lugar seco.
- Evitar limpiar jugos de carne. Utilizar toallas de papel.
- Reemplazar esponjas y trapos cada 1 o 2 semanas.
2. Fregadero de la cocina
El fregadero puede contener más bacterias que el inodoro. Recibe residuos de alimentos crudos y jugos contaminados que se dispersan en el grifo y el desagüe.
El sitio web Microservices aconseja:
- Lavar con agua caliente y detergente después de cada uso. Secar para evitar humedad.
- Desinfectar con cloro diluido o vinagre blanco al menos una vez al día.
- Utilizar limpiadores cremosos y estropajos no metálicos en acero inoxidable.
- Aplicar solo agua tibia con jabón líquido en porcelana, cobre o granito.
- Limpiar desagüe y llave.
3. Tablas para cortar
Las tablas acumulan bacterias peligrosas y generan contaminación cruzada. El riesgo aumenta en superficies que se usan para carne cruda. Pueden transportar Salmonella y E. coli.
El Instituto Canadiense de Seguridad Alimentaria recomienda:
- Utilizar tablas diferentes para carnes y verduras.
- Lavar con agua caliente y jabón de inmediato.
- Desinfectar con vinagre blanco o solución con cloro apta para cocina.
- Preferir tablas de goma o acrílico duro.
- Desechar tablas rayadas o agrietadas.
- Secar al aire o con toallas de papel.
4. Controles remotos e interruptores
Son superficies de alto contacto. Pasan por varias manos cada día. Acumulan grasa, suciedad y gérmenes.
Los portales MOD Lighting y Radioshack detallan:
Control remoto
- Retirar las pilas y dejar abierto el compartimiento.
- Limpiar la carcasa con paño húmedo con alcohol.
- Lavar botones de goma con agua tibia y un poco de alcohol. Secar por completo.
Interruptores y enchufes
- Desconectar desde la caja de interruptores.
- Pasar paño de microfibra con alcohol al 70% al menos una vez por semana.
- Utilizar paño seco para evitar daños eléctricos.
- Desinfectar a diario si hay enfermedades en casa.
5. Celulares y dispositivos electrónicos
Acompañan a las personas dentro y fuera del hogar. Pueden acumular más bacterias que un asiento de baño.
El portal digital del Hospital Ángeles recomienda:
- Lavar las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el dispositivo.
- No llevar el celular al baño.
- Utilizar toallitas desinfectantes o paños con alcohol isopropílico al 70%.
- Limpiar con el teléfono apagado y desconectado del cargador.
- Evitar rociar líquidos de forma directa.
Claves para una desinfección efectiva
- Limpiar primero la suciedad visible.
- Respetar el tiempo de contacto del desinfectante.
- Lavar las manos antes y después de limpiar.
- Ventilar los espacios al usar productos químicos.
Una rutina constante en estos puntos críticos disminuye la presencia de microorganismos y protege la salud en el hogar.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.