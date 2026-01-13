Ciencia

Los astrónomos observan por primera vez la fusión simultánea de tres galaxias

El sistema J1218 1219+1035 mostró una interacción gravitatoria triple con núcleos galácticos activos, un fenómeno que hasta ahora solo aparecía en simulaciones

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La observación inédita de tres galaxias en proceso de fusión permitió estudiar cómo crecen los agujeros negros supermasivos y las estructuras cósmicas.
La observación inédita de tres galaxias en proceso de fusión permitió estudiar cómo crecen los agujeros negros supermasivos y las estructuras cósmicas. (NSF/AUI/NSF NRAO/P. Vosteen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAstronomía
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.