Los 4 mejores y más efectivos ejercicios para bajar el colesterol

La Clínica Mayo señaló que los ejercicios aeróbicos o cardio se convirtieron en la herramienta más eficaz para reducir el colesterol malo y fortalecer el corazón. Estas prácticas impulsaron la quema de grasa corporal y disminuyeron el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

El colesterol es una sustancia similar a la grasa. El cuerpo la necesita para funcionar, pero niveles altos aumentan el riesgo de padecimientos graves, explicó la Fundación Española del Corazón. Por esta razón, mantener hábitos saludables y actividad física regular se volvió una acción determinante.

La Asociación Americana del Corazón recomendó al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada por semana o 75 minutos de actividad intensa, con el fin de mejorar la salud cardiovascular.

Patrick McBride, profesor emérito de Medicina Cardiovascular de la Universidad de Wisconsin, indicó que el ejercicio constante redujo los triglicéridos entre un 30% y un 40%. También señaló que aumentó el HDL en cinco a ocho mg/dL. Según la entidad médica, la constancia y la regularidad permitieron mantener niveles adecuados de colesterol y evitar complicaciones futuras.

Cardio: la rutina recomendada

La organización destacó que los ejercicios cardio impulsaron la eliminación de grasa corporal. Esta acción fortaleció el sistema cardiovascular y mejoró la salud general.

A continuación, los ejercicios recomendados. Todos deben realizarse bajo supervisión profesional, sobre todo en personas con lesiones o afecciones previas.

Caminata rápida

Una caminata de 30 minutos diarios mejoró la circulación. También redujo el colesterol malo y aumentó el colesterol bueno. Beneficio clave: movimiento accesible y de bajo impacto.

Ciclismo

El ciclismo activó diversos músculos del cuerpo. Resultó ideal para disminuir triglicéridos y colesterol. Beneficio clave: mejora cardiovascular progresiva.

Natación

La natación ofreció bajo impacto y fortaleció el corazón. Además, mejoró la capacidad muscular y pulmonar. Beneficio clave: apto para personas con molestias articulares.

El HIIT elevó la frecuencia cardíaca en poco tiempo. Este tipo de ejercicio mejoró los niveles de colesterol malo y optimizó la resistencia. Beneficio clave: sesiones cortas con alto rendimiento.

La Clínica Mayo insistió en que toda rutina debe estar supervisada para evitar lesiones y garantizar una ejecución correcta. McBride señaló que el ejercicio bajó la presión arterial, mejoró la diabetes y redujo el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. El especialista lo calificó como un recurso integral para la salud.

Estos ejercicios deben realizarse bajo supervisión profesional, especialmente en personas con lesiones previas o condiciones de salud diagnosticadas. La guía adecuada permitió ejecutar las rutinas de forma correcta, reducir el riesgo de lesiones y asegurar beneficios reales sobre el colesterol y la salud cardiovascular.

