Ciencia

Lobos intentan cazar un bisonte recién nacido y cámaras captan una escena inédita en un bosque europeo

Científicos captaron por primera vez en video un intento de caza de lobos contra bisontes europeos en la Floresta de Białowieża. El registro revela una interacción poco documentada en Europa

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Por O Globo / Brasil / GDA
El inédito registro permitió documentar cómo los bisontes europeos enfrentan ataques de lobos en uno de los bosques más antiguos del continente.
El inédito registro permitió documentar cómo los bisontes europeos enfrentan ataques de lobos en uno de los bosques más antiguos del continente. (Screenshot IFL Science /Screenshot IFL Science)







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