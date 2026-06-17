Lobos intentan cazar un bisonte recién nacido y cámaras captan una escena inédita en un bosque europeo

El inédito registro permitió documentar cómo los bisontes europeos enfrentan ataques de lobos en uno de los bosques más antiguos del continente.

Un grupo de científicos registró por primera vez en video un intento de caza de lobos contra bisontes europeos en la Floresta Primaria de Białowieża, una de las zonas boscosas más antiguas de Europa. El hecho ocurrió en setiembre de 2025 cerca de la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

Las imágenes quedaron grabadas por cámaras ocultas dentro del bosque. El material formó parte de un estudio publicado el 29 de mayo en la revista científica Ecology and Evolution. El registro aporta evidencia inédita sobre una interacción que rara vez se observa y documenta en Europa.

El video muestra una manada de siete lobos que atacó a un grupo de 11 bisontes europeos. El grupo estaba integrado por cinco hembras adultas, dos machos adultos, un macho joven y tres crías, entre ellas un ejemplar recién nacido.

El ataque comenzó cerca de las 7:25 a. m. Los lobos dirigieron su atención hacia la cría más vulnerable. Esa estrategia es habitual en las cacerías coordinadas de estos depredadores.

Como respuesta, los bisontes europeos formaron una barrera defensiva alrededor del recién nacido. El objetivo fue impedir que los lobos lograran aislarlo del resto de la manada.

En un momento de la confrontación, tres hembras adultas se alejaron para perseguir a los depredadores. Esa acción dejó expuesta a la cría. Los lobos aprovecharon la oportunidad y la sujetaron por el cuello con la intención de arrastrarla fuera del grupo.

Poco después, dos hembras adultas avanzaron contra la manada de lobos y lograron interrumpir el ataque.

La cría escapó, pero la persecución continuó. Los lobos la alcanzaron nuevamente. Los bisontes reaccionaron otra vez y reforzaron la defensa colectiva.

Con los cuernos hacia adelante, dos adultos cargaron contra los depredadores. Mientras tanto, el resto del grupo permaneció alrededor de la cría para crear una especie de escudo protector.

La resistencia de los bisontes obligó a los lobos a abandonar el intento de captura. Toda la interacción duró menos de 25 minutos y concluyó cerca de las 7:47 a. m.

Un comportamiento poco documentado

Aunque los lobos pueden derribar presas mucho más grandes que ellos, los registros de ataques contra bisontes europeos son escasos.

Existen numerosos reportes sobre la caza de bisontes americanos en América del Norte. Sin embargo, en Europa la evidencia documentada sobre este tipo de encuentros sigue siendo limitada, según información divulgada por el sitio IFLScience.

Los autores del estudio indicaron que este es el primer registro en video de un ataque de lobos a una manada de bisontes europeos en la Floresta Primaria de Białowieża.

Las imágenes no muestran la muerte de ningún animal. No obstante, los investigadores consideran que el material sugiere que el bisonte europeo puede formar parte de las presas potenciales de los lobos.

La observación adquiere relevancia por la historia reciente de la especie. El bisonte europeo regresó a la Floresta de Białowieża en 1952 tras desaparecer de la vida silvestre en 1919.

Aun así, los científicos estiman que los lobos no representan una amenaza significativa para la supervivencia de esta especie.

Los investigadores plantean que este tipo de interacción responde a un proceso ecológico natural. En ese contexto, los lobos cumplen una función de control poblacional que contribuye al equilibrio entre las especies que comparten el mismo ecosistema.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.