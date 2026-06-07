Ciencia

El ADN del lobo sigue presente en casi todos los perros: estudio revela una herencia que aún influye en su comportamiento

Investigadores analizaron miles de genomas y encontraron rastros de ADN lupino en la mayoría de las razas, incluso en algunas de las más pequeñas

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Por O Globo / Brasil / GDA
La investigación identificó genes heredados de los lobos que aún afectan rasgos físicos y conductuales de numerosos perros modernos.
La investigación identificó genes heredados de los lobos que aún afectan rasgos físicos y conductuales de numerosos perros modernos. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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