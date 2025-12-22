Ciencia

Lo que escondían los baños del Imperio Romano en una remota fortaleza militar

Un estudio en la fortaleza de Vindolanda identificó parásitos intestinales en antiguos sistemas de drenaje y expuso condiciones sanitarias deficientes entre tropas romanas

Por O Globo / Brasil / GDA
El análisis de baños romanos en Inglaterra mostró infecciones intestinales recurrentes entre soldados por malas condiciones sanitarias.
El análisis de baños romanos en Inglaterra mostró infecciones intestinales recurrentes entre soldados por malas condiciones sanitarias. (Vindolanda Trust/Vindolanda Trust)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

