Ciencia

Lo que arqueólogos hallaron bajo el palacio de Westminster cambiaría lo que se sabe de Londres

Escarbando bajo el Parlamento, arqueólogos hallaron un salón de 1167 y objetos únicos que revelan la vida en Westminster hace siglos

Por O Globo / Brasil / GDA
Hallaron herramientas neolíticas, un salón del siglo XII y piezas del siglo XIX bajo el Parlamento británico; publicarán los resultados en 2027.
Hallaron herramientas neolíticas, un salón del siglo XII y piezas del siglo XIX bajo el Parlamento británico; publicarán los resultados en 2027. (R&R Delivery Authority/O Globo)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

