Lo que arqueólogos hallaron bajo el palacio de Westminster cambiaría lo que se sabe de Londres

Hallaron herramientas neolíticas, un salón del siglo XII y piezas del siglo XIX bajo el Parlamento británico; publicarán los resultados en 2027.

Un hallazgo arqueológico reveló herramientas prehistóricas, un salón medieval perdido y objetos del siglo XIX bajo el palacio de Westminster, en Londres. La excavación ocurrió durante un proyecto de restauración de largo plazo, ejecutado por la Autoridad de Restauración y Renovación de las Casas del Parlamento del Reino Unido.

El equipo descubrió más de 60 lascas de sílex trabajadas, posiblemente del final del Mesolítico o inicios del Neolítico, cerca del año 4.300 a. C. Los restos aparecieron en antiguos depósitos de arena, correspondientes a la desaparecida Isla de Thorney, donde grupos humanos pescaban, cazaban y recolectaban alimentos.

Los expertos señalaron que este hallazgo permitió ampliar el conocimiento histórico sobre el sitio donde se ubica uno de los parlamentos más influyentes del mundo.

Vestigios medievales y piezas cotidianas

Durante las excavaciones, la Autoridad identificó una diversidad de objetos que reflejan siglos de ocupación. Entre ellos, una bota medieval de cuero de unos 800 años, pipas de barro decoradas que usaban los obreros durante la reconstrucción del palacio tras el incendio de 1834, y un fragmento de altar romano reutilizado en construcciones posteriores.

También apareció un emblema de plomo medieval en forma de corazón florido, símbolo común en los siglos XIV y XV, y un jarro cervecero del siglo XIX con capacidad para cinco pints (alrededor de 2,5 litros), marcado con el nombre “Geo Painter”, vinculado a la taberna londinense Ship and Turtle Tavern.

Descubrimiento de un salón perdido desde el siglo XIX

En agosto de 2025, el equipo reveló restos importantes del Salón Menor medieval, también llamado Salón Blanco. Construido en 1167, funcionó como comedor real y luego como sede de tribunales y cámaras legislativas británicas.

Aunque se creía destruido por completo en el Gran Incendio de 1834, las investigaciones confirmaron que parte de sus muros de piedra sobrevivieron. Estos se restauraron y continuaron en uso hasta su demolición final en 1851. El hallazgo aportó datos clave sobre la distribución y conservación de estructuras medievales bajo el actual edificio parlamentario.

Una zona con alta sensibilidad arqueológica

El palacio de Westminster se encuentra en una Área de Prioridad Arqueológica de Nivel 1, una de las clasificaciones más altas en el Reino Unido. Para este estudio, los arqueólogos abrieron 14 trincheras de prueba, realizaron 10 sondeos geoarqueológicos y aplicaron técnicas de levantamiento en la orilla del río Támesis.

El objetivo principal fue identificar los elementos del subsuelo antes del avance de las obras de restauración. Las autoridades enfatizaron que esta etapa es esencial para preservar el patrimonio histórico, sin comprometer la seguridad y eficiencia del programa de restauración.

Se espera que el informe final con todos los hallazgos esté disponible en 2027.

