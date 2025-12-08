Ciencia

Descubren miles de monedas romanas ocultas en antiguos jarros de 1.800 años en Francia

Más de 40.000 monedas estaban escondidas en ánforas dentro de viviendas en un asentamiento romano en el noreste de Francia

Por O Globo / Brasil / GDA
Hallazgo arqueológico en Francia revela depósitos de monedas romanas usados como gestión monetaria familiar hace 1.800 años.
Hallazgo arqueológico en Francia revela depósitos de monedas romanas usados como gestión monetaria familiar hace 1.800 años. (Simon Ritz/Inrap)







